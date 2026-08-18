Тренер, який працював із Малиновським, очолив збірну Сенегалу

Іменитий французький фахівець Патрік Вієйра став новим головним тренером збірної Сенегалу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

Умови та терміни дії контракту з Вієйра не розголошуються, презентація тренера відбудеться згодом. На посаді головного тренера збірної Сенегалу 50-річний французький фахівець замінив Папа Тіава, якого звільнили після чемпіонату світу 2026 року. Також розглядалася кандидатура Ерве Ренара.

У Вієйра є сенегальське коріння, він народився у столиці країни, Дакарі. Попереднім місцем роботи тренера була італійська Дженоа. Також він працював із Нью-Йорк Сіті, Ніццою, Крістал Пелес і Страсбургом. У Дженоа встиг попрацювати з хавбеком збірної України Русланом Малиновським.