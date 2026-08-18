Тренер, який працював із Малиновським, очолив збірну Сенегалу
Патрік Вієйра
Getty Images
Іменитий французький фахівець Патрік Вієйра став новим головним тренером збірної Сенегалу.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Сенегалу.
Умови та терміни дії контракту з Вієйра не розголошуються, презентація тренера відбудеться згодом. На посаді головного тренера збірної Сенегалу 50-річний французький фахівець замінив Папа Тіава, якого звільнили після чемпіонату світу 2026 року. Також розглядалася кандидатура Ерве Ренара.
У Вієйра є сенегальське коріння, він народився у столиці країни, Дакарі. Попереднім місцем роботи тренера була італійська Дженоа. Також він працював із Нью-Йорк Сіті, Ніццою, Крістал Пелес і Страсбургом. У Дженоа встиг попрацювати з хавбеком збірної України Русланом Малиновським.