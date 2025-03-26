Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер клубу, де грають троє українців, відмовив Зеніту в запрошенні відвідати Росію

Олексій Мурзак — 26 березня 2025, 17:58
Тренер клубу, де грають троє українців, відмовив Зеніту в запрошенні відвідати Росію
Фатіх Текке
Getty Images

Наставник Фатіх Текке, який нещодавно очолив Трабзонспор, де грають троє українських легіонерів – Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов, відмовився відвідати Росію на честь 100-річчя від дня заснування Зеніта.

Про це повідомляє Fotospor

За інформацію джерела, тренер відмовив у запрошенні росіян, пославшись на зайнятість.

"Зеніт запросив мене на святкування 100-річчя клубу. Але, на жаль, я не зможу приїхати до Росії через свою роботу у Трабзонспорі. Мені було приємно отримати від них листа, але я ввічливо відмовився.

Як я завжди і скрізь говорю, Зеніт назавжди залишиться в моєму серці як місце, пов'язане з прекрасними спогадами і великими досягненнями", – заявив Текке.

Нагадаємо, що у 2006-2009 роках Текке грав за Зеніт, з яким виграв чемпіонат і кубок Росії, а також Суперкубок УЄФА.

Тим часом, легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті відвідає Москву. Колишній футболіст стане гедлайнером урочистої церемонії нагородження премії "Рейтингу Букмекерів".

Зеніт Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан Арсеній Батагов

Зеніт

Погба відмовив російському клубу
Зеніт підписав нападника збірної Бразилії, гроші підуть на закриття боргів Ліона
Заклеїв номери, щоб не оштрафували: Тимощук зганьбився у центрі Пітера
Тимощук виграв суд проти УАФ в Лозанні
Пообіймалися з росіянами, а потім побилися на полі: Фенербахче Моурінью зіграв матч із Зєнітом

Останні новини