Тренер клубу, де грають троє українців, відмовив Зеніту в запрошенні відвідати Росію

Наставник Фатіх Текке, який нещодавно очолив Трабзонспор, де грають троє українських легіонерів – Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов, відмовився відвідати Росію на честь 100-річчя від дня заснування Зеніта.

Про це повідомляє Fotospor

За інформацію джерела, тренер відмовив у запрошенні росіян, пославшись на зайнятість.

"Зеніт запросив мене на святкування 100-річчя клубу. Але, на жаль, я не зможу приїхати до Росії через свою роботу у Трабзонспорі. Мені було приємно отримати від них листа, але я ввічливо відмовився.

Як я завжди і скрізь говорю, Зеніт назавжди залишиться в моєму серці як місце, пов'язане з прекрасними спогадами і великими досягненнями", – заявив Текке.

Нагадаємо, що у 2006-2009 роках Текке грав за Зеніт, з яким виграв чемпіонат і кубок Росії, а також Суперкубок УЄФА.

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