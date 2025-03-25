Я не політик і не дипломат, я людина спорту, – Тотті про поїздку до Росії

Легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті відреагував на критику щодо його поїздки в Москву на урочисту церемонію нагородження премії "Рейтингу Букмекерів".

Слова колишнього футболіста цитує портал Ansa.

"Моя ділова поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я людина спорту, яка просуває його цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому амплуа.

Протягом багатьох років я їздив до всіх країн, куди мене запрошували, щоб говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з цією ж метою. При цьому, якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участь у московському заході, я б, не вагаючись ні секунди, зробив би крок назад. Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися на моєму імені", – сказав Тотті.

Церемонія пройде 8 квітня. Ця подія відбувається щороку. Раніше спеціальним гостем заходу були Луїш Фігу, Кафу та Еммануель Адебайор.

Зауважимо, що Франческо Тотті – це італійський футболіст, який виступав на позиції атакувального півзахисника та нападника. Усю кар'єру гравець провів у Ромі, він виступав за клуб із 1992 по 2017 рік. Прізвисько футболіста італійською звучить як "Imperatore di Roma" (Імператор Риму).