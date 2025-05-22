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Постекоглу – про можливе звільнення: Я буду дуже розчарований

Олег Дідух — 22 травня 2025, 10:35
Постекоглу – про можливе звільнення: Я буду дуже розчарований
Анге Постекоглу
Getty Images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу після переможного фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (1:0) прокоментував своє можливе звільнення.

59-річного австралійського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Я буду дуже розчарований, якщо не зможу продовжити цей шлях. Я переможець. І був переможцем всю свою кар’єру. Навіть коли я підписав контракт, Даніель Леві (президент Тоттенгема, – прим.) сказав, що ми гналися за переможцями і це не спрацювало, тепер у нас є Анге", – заявив тренер.

Постекоглу очолив Тоттенгем влітку 2023 року, перейшовши із шотландського Селтика. Попри перемогу в Лізі Європи, "Шпори" провалили нинішній сезон АПЛ і за тур до фінішу чемпіонату посідають 17 місце в турнірній таблиці.

Тоттенгем Анге Постекоглу Ліга Європи-2024/25

Анге Постекоглу

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