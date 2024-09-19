Гвардіола: Інтер – чудова команда, вони стали чемпіонами Італії не випадково
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував нічию з Інтером (0:0) в 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.
Його слова передає журналіст Даніель Марі.
"Інтер – чудова команда, вони добре грають на контратаках і чудово захищаються. Щодо моєї команди, то мені сподобалося все, бо я знаю, з ким ми грали – вони стали чемпіонами Італії не випадково.
Ми зіграли краще, ніж у фіналі Ліги чемпіонів у 2023 році у Стамбулі, створили 4-5 гольових моментів. На цьому рівні, проти таких команд, більше очікувати неможливо", – сказав Гвардіола.
Зазначимо, що у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 Сіті перемогли "чорно-синіх" з мінімальним рахунком (1:0). Єдиним голом у матчі відзначився іспанський півзахисник Родрі.
Наступний матч у ЛЧ англійський клуб проведе на виїзді проти Слована Бротислава Данила Ігнатенка. Матч відбудеться 1 жовтня, у Братиславі на стадіоні "Тегельне поле". Початок – о 22:00 за київським часом.