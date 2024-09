Гвардіола: Інтер – чудова команда, вони стали чемпіонами Італії не випадково

Guardiola: "L'Inter è una squadra meravigliosa, gioca benissimo in contropiede, difendono benissimo. Ma della mia squadra mi è piaciuto tutto perché so che squadra abbiamo affrontato, non sono campioni d'Italia per caso. Abbiamo giocato meglio della finale di Istanbul, abbiamo… pic.twitter.com/UNX3sstJ6m