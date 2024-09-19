Гвардіола: Інтер – чудова команда, вони стали чемпіонами Італії не випадково

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував нічию з Інтером (0:0) в 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає журналіст Даніель Марі.

"Інтер – чудова команда, вони добре грають на контратаках і чудово захищаються. Щодо моєї команди, то мені сподобалося все, бо я знаю, з ким ми грали – вони стали чемпіонами Італії не випадково.

Ми зіграли краще, ніж у фіналі Ліги чемпіонів у 2023 році у Стамбулі, створили 4-5 гольових моментів. На цьому рівні, проти таких команд, більше очікувати неможливо", – сказав Гвардіола.