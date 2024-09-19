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Гвардіола: Інтер – чудова команда, вони стали чемпіонами Італії не випадково

Володимир Кук — 19 вересня, 11:52
Гвардіола: Інтер – чудова команда, вони стали чемпіонами Італії не випадково
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував нічию з Інтером (0:0) в 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає журналіст Даніель Марі.

"Інтер – чудова команда, вони добре грають на контратаках і чудово захищаються. Щодо моєї команди, то мені сподобалося все, бо я знаю, з ким ми грали – вони стали чемпіонами Італії не випадково.

Ми зіграли краще, ніж у фіналі Ліги чемпіонів у 2023 році у Стамбулі, створили 4-5 гольових моментів. На цьому рівні, проти таких команд, більше очікувати неможливо", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 Сіті перемогли "чорно-синіх" з мінімальним рахунком (1:0). Єдиним голом у матчі відзначився іспанський півзахисник Родрі.

Наступний матч у ЛЧ англійський клуб проведе на виїзді проти Слована Бротислава Данила Ігнатенка. Матч відбудеться 1 жовтня, у Братиславі на стадіоні "Тегельне поле". Початок о 22:00 за київським часом.

Жузеп Гвардіола Інтер Манчестер Сіті Ліга чемпіонів-2024/25

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