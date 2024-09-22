Гвардіола – про 115 порушень Сіті: Я хочу захистити свій клуб

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував звинувачення клубу у 115 порушеннях правил фінансового феєр-плей та заявив, що він хоче захистити свою команду.

Його слова передає BBC Sport.

"Протягом сезону ви можете сказати: "О, це був поганий сезон". Але деякі люди кажуть щодо виступів: "О, це ганьба, це катастрофа, це неприйнятно".

Але я хочу сказати – вибачте, я хочу захистити свій клуб, особливо в ці дні, коли всі очікують, що ми не тільки будемо понижені в дивізіоні, але й зникнемо з лиця землі", – сказав Гвардіола.