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Гвардіола – про 115 порушень Сіті: Я хочу захистити свій клуб

Володимир Кук — 22 вересня, 13:55
Гвардіола – про 115 порушень Сіті: Я хочу захистити свій клуб
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував звинувачення клубу у 115 порушеннях правил фінансового феєр-плей та заявив, що він хоче захистити свою команду.

Його слова передає BBC Sport.

"Протягом сезону ви можете сказати: "О, це був поганий сезон". Але деякі люди кажуть щодо виступів: "О, це ганьба, це катастрофа, це неприйнятно".

Але я хочу сказати – вибачте, я хочу захистити свій клуб, особливо в ці дні, коли всі очікують, що ми не тільки будемо понижені в дивізіоні, але й зникнемо з лиця землі", сказав Гвардіола.

Зазначимо, що вердикт має бути ухвалений не раніше весни наступного року. Одним з покарань для клубу може бути зняття очок, що може призвести до вильоту з АПЛ. Повідомлялося, що якщо вина "містян" буде доведена, то їх також можуть перевести у 4-й за силою дивізіон.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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