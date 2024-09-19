Манчестер Сіті дискваліфікують з Кубку Англії та Кубку ліги, якщо вина щодо 115 порушень ФФП буде доведена

Гранд Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті може бути виключений також із Кубку Англії та Кубку ліги, якщо буде доведена вина у справі про можливі 115 порушень фінансвого фейр-плей.

Про це пише The Telegraph.

На початку тижня, 16 вересня, розпочалися слухання у суді . "Містян" підозрюють у низці можливих порушень ФФП у період з 2009 до 2018 року.

Вердикт має бути ухвалений не раніше весни наступного року. Одним з покарань для клубу може бути зняття очок, що може призвести до вильоту з АПЛ.

Якщо виліт з Прем'єр-ліги відбудеться через порушення правил фінансвого фейр-плей, то клуб із Манчестер також буде виключений з турнірів і під егідою Футбольної асоціації Англії.

Наприклад, стаття 31 правил Кубку Англії, говорить: "Якщо клуб був допущений до участі в змаганнях, але потім виключений з ліги, в якій він змагається (або його матчі у лізі призупинено), Рада професійних ігор може вилучити клуб із змагань".

Ймовірно, виліт з АПЛ через порушення правил ФФП вплине і на участь команди в Лізі чемпіонів.

Представники Манчестер Сіті неодноразово заперечували будь-які правопорушення до і після того, як Прем’єр-ліга висунула їм звинувачення.