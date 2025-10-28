Тренер ірландського клубу пробіг благодійний марафон, а потім полетів на матч команди на гелікоптері
Тренер ірландського клубу Шемрок Роверс Стівен Бредлі здійснив справжній спортивний подвиг, і не лише на полі.
Разом зі своїм асистентом Гленном Кроніном він пробіг Дублінський марафон, а вже через кілька годин обидва сіли в гелікоптер, щоб встигнути на вирішальний матч чемпіонату Ірландії проти Деррі Сіті.
Перед стартом забігу чоловіки написали на своїх руках імена дітей, які боролися з онкологією – син Стівена, Джош, і дитина його асистента. Біг вони присвятили благодійній організації Oscar’s Kids, яка допомагає дітям із раком.
Бредлі подолав марафон за 3 години 57 хвилин, а потім разом із Кроніном 46 хвилин летів на гелікоптері до Деррі, щоб підтримати команду.
На жаль, Шемрок Роверс того вечора поступився 1:2, але сам вчинок тренера став справжнім прикладом людяності та відданості.
