Тренер ірландського клубу пробіг благодійний марафон, а потім полетів на матч команди на гелікоптері

Тренер ірландського клубу Шемрок Роверс Стівен Бредлі здійснив справжній спортивний подвиг, і не лише на полі.

Разом зі своїм асистентом Гленном Кроніном він пробіг Дублінський марафон, а вже через кілька годин обидва сіли в гелікоптер, щоб встигнути на вирішальний матч чемпіонату Ірландії проти Деррі Сіті.

Перед стартом забігу чоловіки написали на своїх руках імена дітей, які боролися з онкологією – син Стівена, Джош, і дитина його асистента. Біг вони присвятили благодійній організації Oscar’s Kids, яка допомагає дітям із раком.

With his son Josh's name written on his arm, Stephen Bradley has finished this year's Dublin Marathon in a time of 3:57:37 💚



Now for a quick trip to Derry for a potential Shamrock Rovers title decider 😅 pic.twitter.com/XDY1iPvPWa — Balls.ie (@ballsdotie) October 26, 2025

Бредлі подолав марафон за 3 години 57 хвилин, а потім разом із Кроніном 46 хвилин летів на гелікоптері до Деррі, щоб підтримати команду.

Stephen Bradley spoke to RTÉ after completing the Dublin marathon. The Shamrock Rovers manager and his assistant coach Glenn Cronin ran to raise money for Oscar's Kids. The pair had written the names of their respective children who had both suffered from cancer on their arms. pic.twitter.com/BuI3Camamc — RTÉ Sport (@RTEsport) October 26, 2025

На жаль, Шемрок Роверс того вечора поступився 1:2, але сам вчинок тренера став справжнім прикладом людяності та відданості.

