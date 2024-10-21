Пушич: Маємо діяти майже ідеально проти Арсенала

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів про те, як діятиме його команда у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Слова фахівця наводить пресслужба донецького клубу.

"Звісно, ми маємо свою стратегію та план гри. Як я вже казав, іноді цього буває недостатньо. Є чимало обставин, що впливають на результат. Ми маємо діяти майже ідеально, аби добитися результату в протистоянні з цією командою, і ми це розуміємо. Але ми тут, аби змагатися. Будемо демонструвати нашу гру, як ми завжди робимо, і дотримуватися своєї філософії. І ця філософія ніколи не зміниться, допоки я є тренером Шахтаря.

Можливо, певні деталі будуть іншими, але я націлений на перемогу. Ми завжди граємо на перемогу, ми не граємо, аби програти. Якщо наш опонент набагато кращий за нас і змушує нас оборонятися, звісно, нам доведеться захищатися. Це нормально й логічно. Але ми тут, аби змагатися", – заявив Пушич.