Тренер Шахтаря: Арбітр не призначив два чисті пенальті у ворота Олександрії

Асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш висловив незадоволення роботою головного арбітра Клима Заброди у матчі з Олександрією (1:0) у 19-му турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба "гірників".

"Безумовно, я радий, що, попри всі складнощі, які оточували це протистояння, ми таки здобули надважливі три очки. Для команд зі стилістикою футболу, яку сповідуємо ми, дуже складно грати за подібних обставин: маю на увазі, що о 13:00 час початку матчу, поле було не найкращого ґатунку. Авжеж, це все ускладнює технічну складову для футболістів такого атакувального потенціалу й того калібру, що є в нашому розпорядженні", – розповів тренер.

Асистент Арди Турана розкритикував суддівство у грі. На його думку, арбітр не поставив два "чисті" пенальті у ворота Олександрії.

"Одна річ, якою я сьогодні не задоволений – арбітраж. Маю наголосити, бо ми справді дуже засмучені тими подіями, що відбувалися на полі. На моє переконання, арбітр не поставив два чисті пенальті на нашу користь у різних епізодах. Хотів би просто наголосити на цій проблематиці й донести, що ми засмучені тим, як суддя виявив себе в кількох епізодах", — сказав Яваш.

Нагадаємо, у матчі-відкритті 19-го туру Шахтар на виїзді мінімально обіграв Олександрію завдяки голу Лассіни Траоре на 61-й хвилині.

Внаслідок цієї перемоги підопічні Арди Турана збільшили відрив від другого місця, яке посідає ЛНЗ, до шести очок, тоді як олександрійці залишилися в зоні вильоту на передостанній сходинці.