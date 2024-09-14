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Пушич: Пропускати з моментів, які відпрацьовували на тренуваннях — неприпустимо

Соломія Романчук , Володимир Кук — 14 вересня, 22:26
Пушич: Пропускати з моментів, які відпрацьовували на тренуваннях — неприпустимо
Маріно Пушич
GETTY IMAGES

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич незадоволений пропущеним голом зі стандарту від Карпат у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги.

Слова Пушича передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Передусім хотів би наголосили, що пропускати з моментів, які відпрацьовували на тренуваннях — неприпустимо.
Сьогодні, на жаль, ми припустилися подібної помилки. Це чудовий урок для нас, який ми візьмемо для розгляду в майбутньому. Ми будемо акцентувати увагу на подібних заготовках, щоб не було такого в майбутньому.

Звичайно, за подібного фантастичним стилю гри, який моя команда продемонструвала сьогодні, пропускати два голи не дуже добре. Але сталося те, що сталося. У всьому іншому ми були дуже добрими. Єдиний компонент, яким я залишився незадоволений - це наша гра на домашніх заготовках.

Коли є щільний календар та напружені матчі, найважливіше — це впевненість у собі. Вона здобувається у таких матчах з такими перемогами. У такі миті є найважливіший результат, якого нам вдалося досягнути сьогодні", – сказав Пушич.

Нагадаємо, поєдинок проти львів'ян завершився розгромною перемогою "гірників". У складі донецького клубу хеттриком відзначився Артем Бондаренко.

Наразі в Шахтаря 9 залікових балів після 6 турів та 6 місце, проте матч 5 туру проти Кривбасу команда не дограла через тривогу.

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