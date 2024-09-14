Пушич пояснив, чому замінив Зубкова у матчі проти Карпат

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич замінив Олександра Зубкова у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат, щоб не перенапружувати його.

Про це наставник розповів на УПЛ-ТБ.

"Я задоволений тим, як команда провела матч. Але ми пропустили голи після заготовок суперника, і такого не має бути. Ми прекрасно зіграли в атаці, але в обороні потрібно покращуватись. Тепер слід зробити правильні висновки, аадже далі в нас Ліга чемпіонів.

Радий за Бондаренка, за його голи, а також задоволений поверненням Марлона та Зубкова. Олександра ми не перевантажували, щоб він плавно повернувся до гри", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок проти львів'ян завершився розгромною перемогою "гірників". У складі донецького клубу хеттриком відзначився Артем Бондаренко. Зубков також забив гол і пішов на заміну на 56 хвилині.

Наразі в Шахтаря 9 залікових балів після 6 турів та 6 місце, проте матч 5 туру проти Кривбасу команда не дограла через тривогу.