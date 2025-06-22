Туран: Нам не можна думати про Бешикташ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що поки що не хоче думати про протистояння з Бешикташем у Лізі Європи.

Слова турецького фахівця наводить пресслужба "Гірників".

"Я дуже поважаю Бешикташ, який має велику історію. Це одна з головних команд Туреччини. Але нам не можна думати про Бешикташ, для нас є лише перший раунд – з командою з Фінляндії.

Маємо зіграти якнайкраще, бо вони вже готові. Для нас це хибний шлях. Футбол вимагає надмірної серйозності. Моє життя повне такого гіркого досвіду. Тому матч потребує особливої уваги, тому я всім, і вам, забороняю думати про Бешикташ", – заявив Туран.