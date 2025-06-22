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Туран: Нам не можна думати про Бешикташ

Олег Дідух — 22 червня 2025, 16:52
Туран: Нам не можна думати про Бешикташ
Арда Туран
Getty Images

Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що поки що не хоче думати про протистояння з Бешикташем у Лізі Європи.

Слова турецького фахівця наводить пресслужба "Гірників".

"Я дуже поважаю Бешикташ, який має велику історію. Це одна з головних команд Туреччини. Але нам не можна думати про Бешикташ, для нас є лише перший раунд – з командою з Фінляндії.

Маємо зіграти якнайкраще, бо вони вже готові. Для нас це хибний шлях. Футбол вимагає надмірної серйозності. Моє життя повне такого гіркого досвіду. Тому матч потребує особливої уваги, тому я всім, і вам, забороняю думати про Бешикташ", – заявив Туран.

Нагадаємо, Бешикташ є потенційним суперником Шахтаря по другому раунду кваліфікації Ліги Європи. У першому раунді донецький клуб зустрінеться з фінським Ільвес Тампере.

Бешикташ Ліга Європи Шахтар Донецьк Арда Туран

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