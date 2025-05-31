Ювентус додав до шорт-листа тренера з АПЛ

Головний тренер Фулгема Марку Сілва може отримати підвищення та продовжити кар'єру в італійському топклубі.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

У послугах 47-річного португальця зацікавлений Ювентус, який продовжує шукати постійного наставника замість Ігора Тудора.

Сілва очолив Фулгем у 2021 році, а сезон-2024/25 команда завершила на 11-му місці. Фахівець працював також в Евертоні, Вотфорді та Спортингу.

Наразі Ювентус тренує Ігор Тудор, який приєднався до клубу як тимчасовий наставник після звільнення Тьяго Мотти. Втім, контракт фахівця було автоматично продовжено ще на рік завдяки потраплянню "бьянконері" до Ліги чемпіонів за підсумками кампанії.

Раніше повідомлялось про інтерес колишнього клубу Неймара до Марку Сілви.