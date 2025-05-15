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Колишній клуб Неймара хоче переманити тренера Фулгема

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 13:10
Колишній клуб Неймара хоче переманити тренера Фулгема
Неймар
Getty Images

Головний тренер Фулгема Марку Сілва відмовив Аль-Хілялю на їх першу пропозиції очолити команду.

Про це повідомляє Talksport.

Ексклуб Неймара запропонував португальцю "дуже велику суму" зарплати та підписного бонусу, від якого фахівець все ж відмовився через декілька зустрічей.

Втім, Сілва все ще може залишити Фулгем, оскільки в його послугах зацікавлені інші європейські клуби.

Аль-Хілялю також відмовив наставник Інтера Сімоне Індзагі, який хоче продовжити свою роботу в Італії. Ще одним претендентом на те, щоб очолити саудіський колектив називається Нуну Ешпіріту Санту з Ноттінгема.

Зазначимо, що за Аль-Хіляль грають Каліду Кулібалі, Александар Мітровіч, Сергей Мілінковіч-Савіч та Жоау Канселу. З 2023 по 2025 рік у команді перебував Неймар, який переважно лікувався від травм.

Раніше повідомлялось про інтерес Аль-Хіляля до капітана та лідера Манчестер Юнайтед.

Аль-Хіляль Чемпіонат Англії, АПЛ Фулгем

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