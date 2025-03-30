Бронзовий призер Олімпіади-2024 зробив камінг-аут

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 у бігу на 1500 м Яред Нугусе зробив камінг-аут.

Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію він зізнався у себе в Instagram.

"Це мій хлопець Джуліан. Я не можу повірити, що ми разом уже рік", – написав спортсмен.

25-річний Яред минулого року на чемпіонаті світу в приміщенні, який проходив у Глазго (Шотландія), став срібним призером у бігу на 3000 м.

Нагадаємо, Якоб Інгебрігтсен, який відстав від Нугусе і став лише четвертим на ОІ, кілька днів тому свідчив у суді проти свого батька.