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Бронзовий призер Олімпіади-2024 зробив камінг-аут

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 18:07
Бронзовий призер Олімпіади-2024 зробив камінг-аут
Яред Нугусе
Instagram yaredthegoose

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 у бігу на 1500 м Яред Нугусе зробив камінг-аут.

Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію він зізнався у себе в Instagram.

"Це мій хлопець Джуліан. Я не можу повірити, що ми разом уже рік", – написав спортсмен. 

25-річний Яред минулого року на чемпіонаті світу в приміщенні, який проходив у Глазго (Шотландія), став срібним призером у бігу на 3000 м. 

Нагадаємо, Якоб Інгебрігтсен, який відстав від Нугусе і став лише четвертим на ОІ, кілька днів тому свідчив у суді проти свого батька. 

Олімпійські ігри камінг-аут Яред Нугусе

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