Пономарьов: Ми незадоволені ні результатом, ні своєю грою

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию (0:0) в матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги з Колосом.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми незадоволені ні результатом, ні своєю грою. Нічия – закономірний результат того, що було на полі. Команда з перших хвилин не виконувала установку на матч. Рух контролював м’яч більшу частину ігрового часу, але це було позаду.

Хочеться створювати більше моментів, активніше грати на атаку, демонструвати той футбол, який ми пропагуємо. На жаль, сьогодні нам не вдалось так зіграти. Не думаю, що стерильний контроль м’яча поблизу своїх воріт подобається вболівальникам", – сказав Пономарьов.