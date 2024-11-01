Рома з голом Дибали здолала Торіно: огляд матчу Серії А

Рома вдома обіграла Торіно у матчі 10 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Єдиний гол на рахунку аргентинця Пауло Дибали, який за відсутності Артема Довбика діяв на вістрі атаки "вовків".

Зазначимо, що український форвард гру пропускав через хворобу.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 31 жовтня

Рома – Торіно 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 20 Дибала

Рома перервали триматчеву серію без перемог у чемпіонаті та наразі з 13 балами посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату. Торіно з 14 балами йде 9-м.

Наступний матч "вовки" проведуть у неділю, 3 листопада, на виїзді проти Верони. Туринці в цей же день прийме Фіорентину.

Нагадаємо, напередодні Ювентус вдома втратив очки з Пармою, а Інтер розгромив Емполі.