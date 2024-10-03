Тренер Роми: У попередньому матчі Довбик виглядав трохи млявим

Головний тренер Роми Іван Юрич має сумніви, чи випускати Артема Довбика у стартовому складі на матч 2-го туру Ліги Європи проти Ельфсборга.

Про кадрову ситуацію в команді хорватський фахівець розповів на пресконференції. Його слова наводить сайт Роми.

"Ми ще маємо ухвалити рішення щодо Гуммельса. Він новачок, йому потрібно набрати оптимальну форму, щоб грати. Бути захиснииком – складна робота. Ти маєш бути готовим і не припускатися помилок.

Що стосується Анхеліньо, то він швидко відновлюється, у нього все вийде. Довбик у попередньому матчі виглядав трохи млявим, тож подивимося – випускати його у старті, чи вводити у гру по ходу матчу.

Завдання полягає в тому, щоб використовувати якомога більше гравців, аби залишатися свіжими. Я буду дещо змінювати, не надто багато, але дещо точно", – сказав Юрич.