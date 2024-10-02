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Довбик може пропустити наступний матч Роми: відома причина

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 10:15
Довбик може пропустити наступний матч Роми: відома причина
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик може не потрапити у стартовий склад на матч 2 туру Ліги Європи проти Ельфсборга.

Про це повідомляє Roma Press.

За інформацією джерела, українець стане одним із тих, кого "побереже" головний тренер Іван Юрич. Окрім Довбика, відпочинок також отримають Пауло Дібала, Джанлука Манчіні та Лоренцо Пеллегріні. Очікується, що на позиції центрального нападника зіграє Ельдор Шомуродов.

Виїзний матч Роми проти Ельфсборга відбудеться завтра, 2 жовтня. Початок – о 22:00. Менш ніж через три доби на римлян очікує ще одна виїзна гра – в чемпіонаті Італії проти Монци.

Нагадаємо, у вересні Довбик видав серію з трьох матчів із забити голами поспіль. У матчі Венецією українцю не вдалося забити ще раз, але "вовки" вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Дібала Рома Артем Довбик Ліга Європи-2024/25 Лоренцо Пеллегріні

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