Не треба шукати винних, – Раньєрі прокоментував гру Довбика в матчі з Атлетиком

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про невдалий матч з Атлетиком у виконанні Артема Довбика в межах 1/8 фіналу Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба "римлян".

"З араз не час ходити та казати, що той чи інший гравець міг би зробити більше за інших. Не час шукати винуватого. Ми команда – ми досягаємо успіху або зазнаємо невдачі як єдине ціле. Я задоволений нашою грою, і якщо щось не складається, ми обговоримо це між собою", – сказав Раньєрі.

Зазначимо, що в матчі з басками українець відіграв 53 хвилини, за які 21 раз торкнувся м'яча, віддав 9 влучних пасів із 16 (56%), зробив 1 невдалий дриблінг, програв дві низові боротьби та виграв 6 із 10 верхових дуелей. Ударів по воротах не завдавав.

У сезоні-2024/25 на рахунку Довбика 14 голів і 4 асисти у 36 матчах за Рому в усіх турнірах.

Раніше Матс Хуммельс перепросив перед вболівальниками за швидке вилучення у матчі з Атлетиком.