Раньєрі: Довбик був дуже розчарований

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував невдалий виступ Артема Довбика у матчі 28 туру Серії А проти Емполі (перемога 1:0).

Наставника столичного клубу цитує Sos Fanta.

"Артем був дуже розчарований, але важливо було опинитися в правильному місці. Нічого страшного, але я сказав йому, що я вже не в тому віці, щоби змушувати мене так переживати.

Все нормально, ми грали з правильною самовіддачею, підлаштовувалися під гру суперника те демонстрували необхідну рішучість. Ця якість у нас теж є", – заявив Раньєрі.