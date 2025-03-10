Раньєрі: Довбик був дуже розчарований
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував невдалий виступ Артема Довбика у матчі 28 туру Серії А проти Емполі (перемога 1:0).
Наставника столичного клубу цитує Sos Fanta.
"Артем був дуже розчарований, але важливо було опинитися в правильному місці. Нічого страшного, але я сказав йому, що я вже не в тому віці, щоби змушувати мене так переживати.
Все нормально, ми грали з правильною самовіддачею, підлаштовувалися під гру суперника те демонстрували необхідну рішучість. Ця якість у нас теж є", – заявив Раньєрі.
Нагадаємо, Довбик у матчі проти Емполі вийшов на заміну на 72 хвилині замість Елдора Шомуродова. Під кінець поєдинку форвард збірної України втратив чудову нагоду подвоїти перевагу своєї команди.
Сумарно у поточному сезоні на рахунку Довбика 14 голів і 4 асисти у 36 матчах за Рому в усіх турнірах.