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Раньєрі: Довбик був дуже розчарований

Олег Дідух — 10 березня 2025, 16:59
Раньєрі: Довбик був дуже розчарований
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував невдалий виступ Артема Довбика у матчі 28 туру Серії А проти Емполі (перемога 1:0).

Наставника столичного клубу цитує Sos Fanta.

"Артем був дуже розчарований, але важливо було опинитися в правильному місці. Нічого страшного, але я сказав йому, що я вже не в тому віці, щоби змушувати мене так переживати.

Все нормально, ми грали з правильною самовіддачею, підлаштовувалися під гру суперника те демонстрували необхідну рішучість. Ця якість у нас теж є", – заявив Раньєрі.

Нагадаємо, Довбик у матчі проти Емполі вийшов на заміну на 72 хвилині замість Елдора Шомуродова. Під кінець поєдинку форвард збірної України втратив чудову нагоду подвоїти перевагу своєї команди.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Довбика 14 голів і 4 асисти у 36 матчах за Рому в усіх турнірах.

Рома Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

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