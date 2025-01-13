Раньєрі: Довбик замало б’є по воротах

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі після матчу 20 туру Серії А проти Болоньї (нічия 2:2) оцінив гру форварда збірної України Артема Довбика.

Наставника цитує RomaNews.

"Так, це правда, що він трохи замало б’є по воротах. Ми повинні навчитися забезпечувати його передачами на хід, він любить вириватися на оперативний простір. А ми дуже часто віддаємо йому передачі не так, як слід. Думаю, що поступово ми почнемо все більше залучати його в командну гру", – заявив тренер.

Також Раньєрі пояснив, чому саме Довбик бив пенальті в матчі з Болоньєю.

"Він – один із наших штатних пенальтистів, поряд із Дибалою та Паредесом. Інших двох не було на полі, мені здавалося, що правильно буде доручити йому цю відповідальність. Він дуже холоднокровний, у Жироні Артем забив багато голів з пенальті", – додав наставник "Вовків".

Нагадаємо, Довбик реалізував пенальті на 90+8-й хвилині матчу проти Болоньї, врятувавши свою команду від поразки. Для 27-річного українця це 10-й гол в 25 матчах за Рому в усіх турнірах. Також на його рахунку 3 асисти.