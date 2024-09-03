Тренер Роми виділив важливе вміння Довбика

Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі вважає, що український нападник Артем Довбик є важливим для команди. Він виділив здатність українця розтягувати оборону суперника.

Слова наставника цитує Sosfanta з посиланням на DAZN.

" Довбик — гравець, який має за плечима сезони з великою кількістю голів. Особливо останній, з командою, яка не була створена для такого рівня. Він разом із Савіо були лідерами Жирони. Він є важливим гравцем з гольової точки зору. Він дає нам змогу атакувати глибину оборони суперника, розтягуючи захисників", — сказав Де Россі.

Зазначимо, що український нападник ще не забивав за "вовків". Після трьох турів Рома посідає 17 сходинку в турнірній таблиці Серії А. У команди в активі 2 бали.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.