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Анчелотті залишить Луніна в запасі на матч 1/2 фіналу Кубку Іспанії – AS

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 16:55
Анчелотті залишить Луніна в запасі на матч 1/2 фіналу Кубку Іспанії – AS
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін залишиться у запасі на матч півфіналу Кубку Іспанії.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, незважаючи гарний виступ українця в матчі проти Леганеса, наставник "вершкових" Карло Анчелотті зробив вибір на користь головного голкіпера Тібо Куртуа.

Зазначимо, що суперника Реала на цей матч ще не визначено.

Загалом цього сезону Андрій провів вісім матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 10 м'ячів і тричі відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Реал розгляне продаж українського голкіпера Андрія Луніна тільки в тому випадку, якщо гравець сам про це попросить і за нього будут готові заплатити солідну суму.

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Андрій Лунін

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