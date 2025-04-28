Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті досягнув принципової домовленості з Конфедерацією футболу Бразилії (CBF) і погодився очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода набере чинності у червні поточного року, ще до клубного чемпіонату світу 2025 року. Таким чином, діями Реала на цьому турнірі Анчелотті керувати вже не буде.

65-річний італійський фахівець очолить збірну Бразилії та готуватиме її до чемпіонату світу 2026 року в США.

Раніше повідомлялося про те, що прощання Анчелотті з Реалом буде дружнім: мадридці виплатять йому всю суму передбачену умовами контракту, а також зроблять його довічним послом клубу. Ніяких перешкод відхожу італійця до збірної Бразилії в Мадриді не чинитимуть.