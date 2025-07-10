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Хабі Алонсо: Поразка від ПСЖ – це справді боляче

Олег Дідух — 10 липня 2025, 15:09
Хабі Алонсо: Поразка від ПСЖ – це справді боляче
Хабі Алонсо
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував поразку 0:4 від ПСЖ у півфіналу клубного чемпіонату світу-2025.

Слова тренера наводить пресслужба мадридського клубу.

"Після перших десяти хвилин склалася складна ситуація. ПСЖ – це проєкт, збудований з часом, а ми лише на початку шляху. Лише бажання бути сміливішим не означає, що ти одразу стаєш кращим. Ми отримали два болючих удари й фактично не були на полі. Потрібно було трохи заспокоїтися, і прикро, що ми пропустили третій гол ще до перерви.

Попереду великий шлях. Сьогодні боляче, ми не показали належного рівня, але цей матч покаже нам, що треба покращити, аби в майбутньому конкурувати на вищому рівні. Це максимум, до якого ми дійшли цього разу. Ми зупинилися за крок до фіналу, і це справді боляче. Питання не стільки у різниці між командами, скільки в тому, який потенціал у нас для зростання. Ми залишаємо турнір сильнішими. Це початкова точка для якісного старту нового сезону", – заявив Алонсо.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолив Реал лише перед клубним чемпіонатом світу. ПСЖ у фіналі зіграє з Челсі, який раніше обіграв Флуміненсе.

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Реал Мадрид

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