Зірковий гравець Реала відновив тренування після 5-місячної перерви

Центральний захисник мадридського Реала та збірної Бразилії Едер Мілітао близький до відновлення від травми.

Про це повідомляє AS.

У понеділок, 28 вересня, бразилець частково тренувався з основною командою після тривалої паузи. Футболіст не грав із 21 квітня через розрив сухожилля лівої ноги, після чого переніс операцію та пропустив чемпіонат світу.

Зазначається, що тренерський штаб на чолі із Жозе Моурінью обережно підходитиме до його повернення та поступово буде підпускати його до складу.

У минулому сезоні на рахунку Мілітао 21 матч за Реал у всіх турнірах, у яких він відзначився 2 голами та 1 асистом.

Раніше Реал підтвердив травму нападника Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі за національну збірну Франції.