Ківу: Моурінью допоміг мені в найважчий момент мого життя

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився своєю думкою щодо свого колеги з мадридського Реала Жозе Моурінью.

Слова румунського фахівця наводить FCInter1908.

"Моурінью — особлива людина для мене. Зустріч із ним була удачею. Він допоміг мені в найважчий момент мого життя, і я ніколи цього не забуду.

Я ніколи нікого не копіював. У мене є власне бачення футболу, сформоване як гравцем, так і протягом років роботи в молодіжному секторі, де я мав можливість експериментувати з речами, які допомагають мені зараз", – заявив фахівець.