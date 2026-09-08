Ківу: Моурінью допоміг мені в найважчий момент мого життя
Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився своєю думкою щодо свого колеги з мадридського Реала Жозе Моурінью.
Слова румунського фахівця наводить FCInter1908.
"Моурінью — особлива людина для мене. Зустріч із ним була удачею. Він допоміг мені в найважчий момент мого життя, і я ніколи цього не забуду.
Я ніколи нікого не копіював. У мене є власне бачення футболу, сформоване як гравцем, так і протягом років роботи в молодіжному секторі, де я мав можливість експериментувати з речами, які допомагають мені зараз", – заявив фахівець.
Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів Інтер на виїзді зіграє з Реалом. Поєдинок відбудеться у вівторок, 8 вересня, початок – о 22:00 за київським часом.
Ківу грав під керівництвом Моурінью в Інтері в 2008 – 2010 роках, в 2010 році здобувши требл. Раніше про їхні стосунки розповів Моурінью.