Після нього все зміниться: Моурінью поділився очікуваннями від матчу Реала з Інтером в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью напередодні матчу проти Інтера в основному раунді Ліги чемпіонів зазначив, що буде радий зустрітися зі своєю колишньою командою, хоч і навряд чи вона буде сприймати його дружньо під час цього поєдинку.

Його слова передає пресслужба "вершкових".

"Це не більше ніж звичайний матч, хоча після нього все зміниться. В Інтері мене, без сумніву, вважають другом. До і після матчу – так, але під час гри я не думаю, що вони ставитимуться до мене як до друга, поки я є тренером Реала. Мені буде приємно грати проти них, хоча з тих часів, коли я там працював, у складі залишилося небагато гравців. Але я з радістю зустрінуся з уболівальниками Інтера до або після матчу. Я хочу перемогти, і часу думати про дуже прекрасне минуле не буде. Ківу – один із моїх, команда – одна з моїх, і так буде завжди. Я його дуже люблю і радий, що у нього все добре. Буде приємно обійняти його до матчу і після матчу, але не під час нього. Я пам'ятатиму про те, що між нами є таке важливе минуле".

Зауважимо, що "Особливий" очолював "нерадзуррі" протягом двох років, з 2008 по 2010. За цей час команда провела 108 матчів (68 перемог, 25 нічиїх, 15 поразок), двічі стала чемпіоном Італії, виграла Лігу чемпіонів, Кубок Італії та Суперкубок Італії.

Чинний наставник міланського колективу Крістіан Ківу, який у минулому був центральним захисником Інтера, також у цей період грав під керівництвом Моурінью. Під орудою португальця Ківу виступив у 59 матчах та записав до свого активу 1 гол та 1 асист.

Поєдинок між мадридським Реалом та Інтером у межах основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 8 вересня. Старт зустрічі запланований о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні "вершкові" зазнали першої поразки після повернення до клубу Моурінью, поступившись Бетісу (0:1) у 4-му турі Ла Ліги.