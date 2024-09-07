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Анчелотті — про Роналду: Це найкращий гравець, якого мені доводилося тренувати

Володимир Кук — 7 вересня, 14:19
Анчелотті — про Роналду: Це найкращий гравець, якого мені доводилося тренувати
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився своєю думкою про Кріштіану Роналду та заявив, що це найкращий гравець, якого йому доводилося тренувати.

Його слова передає Marca.

"Кріштіану був і залишається великим професіоналом. Він, безсумнівно, один із найкращих гравців усіх часів. Справжня легенда футболу, взірець професіоналізму та приклад для наслідування.

Він був фантастичним партнером по команді, якого дуже цінували інші гравці. Це найкращий гравець, якого мені доводилося тренувати", сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Анчелотті працював із португальським нападником під час свого першого періоду в Реалі з 2013 по 2015 рік.

Нагадаємо, португалець нещодавно отримав нагороду найкращому бомбардиру за всю історію Ліги Чемпіонів.

Реал Мадрид Кріштіану Роналду Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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