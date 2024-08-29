Роналду отримав спеціальну нагороду від УЄФА

Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів за всю історію.

Нагороду форварду вручили під час жеребкування основого етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Зазначимо, що Роналду відіграв у 183 матчах ЛЧ. На його рахунку — 140 голів. Він на 11 голів випереджає Ліонеля Мессі (129 голів).

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану запустив свій YouTube-канал. Він набрав 1 мільйон підписників найшвидше в історії відеохостингу.