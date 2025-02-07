Анчелотті – про травми в Реалі: У нас надзвичайна ситуація

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що ситуація з травмами в команді стала надзвичайно поганою.

Слова італійського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"У нас тотальна надзвичайна ситуація. Алаба, Рюдігер, Карвахаль, Мілітао... Ви думаєте, я не хотів би використовувати Вальверде у півзахисті? Чуамені в півзахисті? Або Карвахаля? Мілітао та Алабу? Звичайно, я хотів би цього. Ми повинні продовжувати з тим, що маємо", – заявив Анчелотті.

🚨 Carlo Ancelotti: “We are in total emergency situation. Alaba, Rüdiger, Carvajal, Militão…”.



“You think I wouldn't like to use Valverde in midfield? Tchouaméni in midfield? Or Carvajal? Militão and Alaba? Of course I would like it. We have to continue with what we have”. pic.twitter.com/0SYcbP8ObH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2025

Зазначимо, що наразі в лазареті "вершкових" знаходиться відразу чотири захисники. Едер Мілітао та Дані Карвахаль вибули до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв'язок, Давід Алаба нещодавно отримав пошкодження відразу після відновлення, а Антоніо Рюдігер має повернутися на поле після м'язової травми вже наприкінці лютого.

Наступну гру Реал проведе проти Атлетико в межах мадридського дербі у 23 турі іспанської Ла Ліги. Наразі дві столичні команди лідирують в чемпіонаті Іспанії, "вершкові" випереджають "матрацників" лише на одне очко.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал планує підсилити захисну ланку команди. Пріоритетним трансфером розглядається центрбек Арсенала Вільям Саліба.