Анчелотті – про травми в Реалі: У нас надзвичайна ситуація
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що ситуація з травмами в команді стала надзвичайно поганою.
Слова італійського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"У нас тотальна надзвичайна ситуація. Алаба, Рюдігер, Карвахаль, Мілітао... Ви думаєте, я не хотів би використовувати Вальверде у півзахисті? Чуамені в півзахисті? Або Карвахаля? Мілітао та Алабу? Звичайно, я хотів би цього. Ми повинні продовжувати з тим, що маємо", – заявив Анчелотті.
Зазначимо, що наразі в лазареті "вершкових" знаходиться відразу чотири захисники. Едер Мілітао та Дані Карвахаль вибули до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв'язок, Давід Алаба нещодавно отримав пошкодження відразу після відновлення, а Антоніо Рюдігер має повернутися на поле після м'язової травми вже наприкінці лютого.
Наступну гру Реал проведе проти Атлетико в межах мадридського дербі у 23 турі іспанської Ла Ліги. Наразі дві столичні команди лідирують в чемпіонаті Іспанії, "вершкові" випереджають "матрацників" лише на одне очко.
Раніше повідомлялося, що мадридський Реал планує підсилити захисну ланку команди. Пріоритетним трансфером розглядається центрбек Арсенала Вільям Саліба.