Найдорожчий в історії: Реал визначився з пріоритетним літнім трансфером
Мадридський Реал планує підсилити захисну ланку команди. Пріоритетним трансфером розглядається центрбек Арсенала Вільям Саліба.
Про це повідомляє RMC Sport.
"Каноніри" не хочуть продавати оборонця, якого вони вважають найкращим центральним захисником у світі. Очікується, що Арсенала буде вимагати за Саліба суму, яка повинна стримати "вершкових".
У Лондоні вважають, що якщо 23-річний гравець піде, то стане найдорожчим захисником в історії. У поточному сезоні в його активі 33 матчі та 2 голи.
Наразі найдорожчим захисником в історії є центрбек Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр, чий трансфер з Лестера влітку 2019 року обійшовся "червоним дияволам" у 80 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що 39-річний хорватський півзахисник Лука Модрич хотів би залишитися у Реалі ще на рік.