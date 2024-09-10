Реал знайшов заміну для Анчелотті

Реал Мадрид знайшов заміну для тренера Карло Анчелотті, який може покинути клуб.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, Анчелотті навряд чи підпише новий контракт з Реалом. В італійського тренера є чинна угода з мадридським клубом до літа 2026 року.

У "вершкових" наразі є 2 кандидати на майбутню заміну італійцю. Реал може очолити їх колишній наставник Зінедін Зідан, а також розглядається варіант з Хабі Алонсо (Баєр), в іспанця влітку 2026 року закінчується контракт з "фармацевтами".

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті номінували на найкращого тренера сезону. Разом із Реалом він виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів.