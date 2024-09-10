Реал знайшов заміну для Анчелотті
Карло Анчелоті
ФК Реал Мадрид
Реал Мадрид знайшов заміну для тренера Карло Анчелотті, який може покинути клуб.
Про це повідомляє Fichajes.net.
За інформацією джерела, Анчелотті навряд чи підпише новий контракт з Реалом. В італійського тренера є чинна угода з мадридським клубом до літа 2026 року.
У "вершкових" наразі є 2 кандидати на майбутню заміну італійцю. Реал може очолити їх колишній наставник Зінедін Зідан, а також розглядається варіант з Хабі Алонсо (Баєр), в іспанця влітку 2026 року закінчується контракт з "фармацевтами".
Нагадаємо, нещодавно Анчелотті номінували на найкращого тренера сезону. Разом із Реалом він виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів.