Названі претенденти на нагороду найкращому тренеру 2024 року

Визначились шість претендентів на нагороду найкращому тренеру 2024 року.

Про це повідомляє lequipe.fr.

Список фіналістів: Хабі Алонсо (Баєр), Карло Анчелотті (Реал), Луїс де ла Фуенте (Збірна Іспанії), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Ліонель Скалоні (Збірна Аргентини).

Іспанський фахівець на чолі Баєра виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини. Анчелотті разом із Реалом виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Жузеп Гвардіола вчергове привів Манчестер Сіті до перемоги в АПЛ, а Джан П'єро Гасперіні виграв Лігу Європи.

Луїс Де Ла Фуенте разом зі збірною Іспанії став тріумфатором Євро-2024, а Ліонель Скалоні виграв зі збірною Аргентини Копа Америка-2024.

Переможця оберуть на церемонія нагородження "Золотого м'яча", яка відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, що Андрій Лунін претендує на "Трофей Яшина", який вручають найкращому голкіперу за підсумками сезону.