Енріке: Ми звикли грати проти англійських команд

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від протистояння з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова іспанського фахівця наводить RMC Sport.

"Не має значення, хто фаворит, тому що в таких матчах неможливо виділити фаворита. Я в це не вірю. Минулого року всі називали фаворитом Ліверпуль, але ПСЖ пройшов далі.

Ми сподіваємося більше володіти м'ячем, ніж Ліверпуль, але ми знаємо, як це складно, це дуже хороша команда з дуже хорошим тренером. Ми звикли грати проти англійських команд, в цьому плані немає різниці в порівнянні з минулим роком", – заявив Енріке.