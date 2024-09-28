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Ашур прокоментував виїзну перемогу проти Карпат

Володимир Кук — 28 вересня, 22:56
Ашур прокоментував виїзну перемогу проти Карпат
Імад Ашур
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу проти Карпат (1:3) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Нам довелося грати в середньому низькому блоці достатньо багато та користуватися певними нагодами, коли ми могли суперника вимусити помилятися і в високому блоці.

Але дуже важко. Так, було інтенсивно, але трохи в інших місцях. Сьогодні була гра, якою можна бути задоволеним з точки зору того, що хлопці робили. Безумовно, знову ж таки, зовнішні умови робили її не такою привабливою, не такою, як мені хотілося б, але це виключно мої проблеми.

І стосовно інтенсивності. На мою думку, сьогодні вдалося провести її на достатньо стабільному рівні протягом усієї гри. Мені так здається принаймні", сказав Ашур.

Наразі житомирський клуб за 7 стартових матчів набрав 17 з 21 можливих очок та посідає 2 сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч Полісся зіграє 6 жовтня проти Ворскли. Початок о 13:00 за київським часом.

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