Ашур прокоментував виїзну перемогу проти Карпат

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу проти Карпат (1:3) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Нам довелося грати в середньому низькому блоці достатньо багато та користуватися певними нагодами, коли ми могли суперника вимусити помилятися і в високому блоці.

Але дуже важко. Так, було інтенсивно, але трохи в інших місцях. Сьогодні була гра, якою можна бути задоволеним з точки зору того, що хлопці робили. Безумовно, знову ж таки, зовнішні умови робили її не такою привабливою, не такою, як мені хотілося б, але це виключно мої проблеми.

І стосовно інтенсивності. На мою думку, сьогодні вдалося провести її на достатньо стабільному рівні протягом усієї гри. Мені так здається принаймні", – сказав Ашур.