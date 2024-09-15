Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ашур – про перемогу проти Вереса: Сьогодні можна порадіти за результат, але грою загалом я незадоволений

Володимир Кук — 15 вересня, 21:59
Ашур – про перемогу проти Вереса: Сьогодні можна порадіти за результат, але грою загалом я незадоволений
Імад Ашур
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу в 6 турі Української Прем'єр-ліги проти Вереса (2:1), та заявив, що загалом він незадоволений грою своєї команди.

Його слова передає Veres.

"Так чи інакше, суперники завжди вивчають наші попередні матчі і неможливо бути готовим до всього. Але ми завжди продовжуємо прагнути до того, щоб бути більш непередбачуваними і більш раціональними у наших рішеннях на полі. Поки-що ми лише будуємо цю ідею.

Коли гра йде не за планом – ми все-ще продовжуємо потрапляти у пастку власних попередніх переконань. Але це нормальний процес. Колективна гра вимагає колективної ідентичності. Окрім результату, наша гра ще потребує набагато більше структурності і цілісності. Інколи доведеться вигравати і у стражданнях, як це було сьогодні.

Я радий, що хлопці в другому таймі заграли інтенсивніше. Цей імпульс дозволив чіплятися за м’ячі і відвести загрозу від наших воріт. Завдяки цьому ми і знайшли свої шанси. Сьогодні можна порадіти за результат. Але грою загалом я незадоволений", – сказав Ашур.

Житомирський клуб тепер має 13 очок за 5 зіграних матчів. Колектив Ашура вийшов у лідери чемпіонату, випередивши Олександрію завдяки кращій різниці голів.

Наступний матч Полісся зіграє вдома проти ЛНЗ. Матч відбудеться 22 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Верес Полісся Чемпіонат України, УПЛ Імад Ашур

Полісся

Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом у матчі 6 туру УПЛ
Ворскла зіграє проти Руха, Полісся зустрінеться з Вересом у 6 турі УПЛ
Шахтар без права на помилку, Динамо перед новим викликом. Головні інтриги 6 туру УПЛ
Розумні інвестиції Динамо, гра на перспективу Шахтаря. Топ-5 найважливіших трансферів клубів УПЛ
Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю

Останні новини