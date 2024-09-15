Ашур – про перемогу проти Вереса: Сьогодні можна порадіти за результат, але грою загалом я незадоволений

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу в 6 турі Української Прем'єр-ліги проти Вереса (2:1), та заявив, що загалом він незадоволений грою своєї команди.

Його слова передає Veres.

"Так чи інакше, суперники завжди вивчають наші попередні матчі і неможливо бути готовим до всього. Але ми завжди продовжуємо прагнути до того, щоб бути більш непередбачуваними і більш раціональними у наших рішеннях на полі. Поки-що ми лише будуємо цю ідею.

Коли гра йде не за планом – ми все-ще продовжуємо потрапляти у пастку власних попередніх переконань. Але це нормальний процес. Колективна гра вимагає колективної ідентичності. Окрім результату, наша гра ще потребує набагато більше структурності і цілісності. Інколи доведеться вигравати і у стражданнях, як це було сьогодні.

Я радий, що хлопці в другому таймі заграли інтенсивніше. Цей імпульс дозволив чіплятися за м’ячі і відвести загрозу від наших воріт. Завдяки цьому ми і знайшли свої шанси. Сьогодні можна порадіти за результат. Але грою загалом я незадоволений", – сказав Ашур.