Ротань — про перемогу над Шахтарем: Приємно перемагати чемпіона України

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань після матчу 4 туру Української Прем'єр-ліги заявив, що йому приємно перемагати чемпіона України.

Його слова передає YouTube-канал "УПЛ ТБ".

"Приємно перемагати чемпіона України. Багато емоцій. Десь старт матчу ми втратили, але два пропущені голи нас підбадьорили. А коли самі забили перший, то повірили, що можемо більше.

Мені сподобалася моя команда у другому таймі, де ми не сіли в оборону, а продовжували агресивно діяти. В обороні мені все сподобалося, а в атаці потрібно ще покращуватись. Показали характер. Не назву багато команд в Україні, які можуть відігратися з 0:2 та перемогти Шахтар.

Хеттрик Філіппова... Він зробив те, що має робити форвард — використав усі помилки суперника. Все буде в нього добре, якщо він продовжить працювати на тренуваннях.

І ще хотів би привітати всіх з Днем незалежності, подякувати нашим захисникам за те, що ми тримаємося", — сказав Ротань.