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Ротань: Ви помиляєтесь, що Шахтар не в найкращому стані

Володимир Кук — 23 серпня, 18:20
Ротань: Ви помиляєтесь, що Шахтар не в найкращому стані
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань заявив, що не можна судити про стан Шахтаря за його останніми результатами.

Його слова передає Tribuna.com.

"Думаю, ви помиляєтеся, що Шахтар не у найкращому стані. Так, програли Поліссю і мінімально обіграли Лівий берег, але не можна на основі цих матчів судити. Це чемпіон України, клуб, який буде представляти нас у Лізі чемпіонів.

Для нас такі матчі дуже важливі для зростання. Як будемо проти них діяти, який футбол показуватимемо та наскільки готові до гри проти такого суперника це дає можливість на майбутнє будувати команду.

До цього рівня нам треба рости. Бажання, думаю, в усіх є. Ці матчі важливі, щоб покращити свою гру та прирівняти себе до такої команди, як Шахтар, сказав Ротань.

Нагадаємо, нещодавно команда Ротаня мінімально перемогла Зорю 1:2 у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги. Тепер Олександрія має 6 очок за два матчі та посідає перше місце в турнірній таблиці.

Наступний матч підопічні Руслана проведуть проти донецького Шахтаря. Поєдинок відбудеться 24 серпня в Олександрії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Руслан Ротань

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