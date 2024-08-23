Ротань: Ви помиляєтесь, що Шахтар не в найкращому стані
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань заявив, що не можна судити про стан Шахтаря за його останніми результатами.
Його слова передає Tribuna.com.
"Думаю, ви помиляєтеся, що Шахтар не у найкращому стані. Так, програли Поліссю і мінімально обіграли Лівий берег, але не можна на основі цих матчів судити. Це чемпіон України, клуб, який буде представляти нас у Лізі чемпіонів.
Для нас такі матчі дуже важливі для зростання. Як будемо проти них діяти, який футбол показуватимемо та наскільки готові до гри проти такого суперника — це дає можливість на майбутнє будувати команду.
До цього рівня нам треба рости. Бажання, думаю, в усіх є. Ці матчі важливі, щоб покращити свою гру та прирівняти себе до такої команди, як Шахтар, — сказав Ротань.
Нагадаємо, нещодавно команда Ротаня мінімально перемогла Зорю 1:2 у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги. Тепер Олександрія має 6 очок за два матчі та посідає перше місце в турнірній таблиці.
Наступний матч підопічні Руслана проведуть проти донецького Шахтаря. Поєдинок відбудеться 24 серпня в Олександрії. Початок — о 13:00 за київським часом.