Ротань: Ви помиляєтесь, що Шахтар не в найкращому стані

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань заявив, що не можна судити про стан Шахтаря за його останніми результатами.

Його слова передає Tribuna.com.

"Думаю, ви помиляєтеся, що Шахтар не у найкращому стані. Так, програли Поліссю і мінімально обіграли Лівий берег, але не можна на основі цих матчів судити. Це чемпіон України, клуб, який буде представляти нас у Лізі чемпіонів.

Для нас такі матчі дуже важливі для зростання. Як будемо проти них діяти, який футбол показуватимемо та наскільки готові до гри проти такого суперника — це дає можливість на майбутнє будувати команду.

До цього рівня нам треба рости. Бажання, думаю, в усіх є. Ці матчі важливі, щоб покращити свою гру та прирівняти себе до такої команди, як Шахтар, — сказав Ротань.