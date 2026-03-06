Багато бруду на нас ллється, але ми разом: тренер Олександрії – про поразку від Шахтаря у 19 турі УПЛ

Наставник Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у стартовому матчі 19 туру УПЛ, наголосивши, що з суперником такого рівня грати дуже складно.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже складно з таким Шахтарем грати. Це лідер, і вони залишились єдиною українською командою у єврокубках. І ми їм бажаємо успіху. Робили все, щоби взяти очки. Не було завдання оборонятися низьким блоком, але Шахтар просто втискає тебе, тому доводиться грати на контратаках.

Удар у штангу? Найкращий момент у матчі. Потрібно більше моментів, щоб набирати очки. Є проблеми з травмами, є проблеми в обороні. Але хочу подякувати вболівальникам. Багато бруду на нас ллється, але ми разом – гравці, клуб та наші фанати", – сказав Нестеренко.

Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "гірників". Завдяки цій перемозі підопічні Арда Турана відірвались він найближчого переслідувача вже на шість очок в турнірній таблиці. Олександрія так і залишилась у зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку.