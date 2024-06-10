Тренер Оболоні: Перемога над Динамо в Кубку України надихнула нашу команду

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко розповів, що перемога над київським Динамо в 1/8 фіналу Кубку України надихнула команду на сезон.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Якщо говорити про Кубок України, то ми переписали історію нашого клубу, просунулися на ступінь вище. Щодо чемпіонату, то задача була — якомога краще проявити себе та закріпитися у Прем’єр-Лізі. В принципі, це вдалося зробити. Хлопці відчули новий рівень змагань та набралися досвіду. Ми побачили плюси та мінуси по ходу чемпіонату, зрозуміли, чого вистачає і чого не вистачає. Тепер будемо коригувати нашу роботу та робити у майбутньому відповідні висновки.

Емоціонально, звісно ж, приємно згадати матч Кубка України з Динамо. Ця перемога надала крила хлопцям, дала можливість відчути, що ми можемо грати та перемагати навіть таких суперників, як Динамо. У психологічному плані ця перемога дуже надихнула нашу команду", — сказав наставник.