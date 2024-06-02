Іващенко: Постійно такі матчі, що Голлівуд відпочиває

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко відмітив емоційність матчів своєї команди в цьому сезоні.

Про це він розповів на ютуб-каналі "УПЛ-ТБ".

"Що казати, одні емоції. Передусім хочу привітати усіх фанатів, які вболівали за нас, терпіли. Цей сезон був важким, але те, що ми зберегли прописку в УПЛ це дуже великий крок для нашої команди, для хлопців. Вони відчули ритм Прем'єр-ліги. І ви ж бачите, постійно такі матчі, що Голлівуд відпочиває, багато емоцій. У нас кожна гра такою була, але найголовніше, що команда здобула результат.

Висловив подяку всім хлопцям, які здобули цей результат. Треба трохи відпочити і вже думати, як готувати команду до наступного сезону", — сказав наставник.

Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння з Лівим берегом за місце в Українській Прем'єр-лізі перемогу святкували саме "пивовари". Перший матч завершився перемогою Оболоні, а в другому була зафіксована нічия.