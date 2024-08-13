Іващенко: Рух — це добротна команда, вітаю їх із перемогою

Головний тренер київської Оболоні Валерій Іващенко привітав Рух із перемогою в матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Якщо у 2-му таймі ми пропускаємо 3 м’ячі — то звісно, просіли. В якому аспекті просіли — будемо розбиратися, дивитися, але те, що, на перший погляд, побачили — це дитячі помилки. Можна сказати, самі собі. А така команда, як Рух такі моменти не пробачає. Тобто це наші помилки. Будемо розбиратися, аналізувати.

Бувають такі дні. Тут треба вмикати десь і характер, десь і резерви, намагатися шукати щастя в чужому штрафному. Рух – добротна команда, молодці, виграли, я їх вітаю. Але ще тільки 2-й тур, тому нічого страшного, будемо виправляти ці помилки, рухатися далі", — сказав наставник.