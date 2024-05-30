Іващенко: Все вирішуватиметься у матчі-відповіді

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко вважає, що переможець протистояння з Лівим берегом у плей-оф за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні визначиться у матчі-відповіді.

Про це він розповів у коментарі для УПЛ-ТБ.

Чи допоможе гандикап в один гол? Сподіваюся, що так. Один м'яч – це хиткий результат, тому ми зараз з хлопцями поговорили, що ні в якому разі не треба розслаблятись. Все буде вирішуватися в неділю в матчі-відповіді.

Кінцівка чемпіонату, всі бачать, що така відповідальність, дуже важливі останні матчі. Хлопці переживають, десь намагаються спростити гру, хоча кажемо опустити м'яч – коли опустимо його вниз, то є моменти. Але тиск є.

Сьогодні результатом задоволений, але це нічого ще не каже. У нас ще другий крок, і там треба викладатися на всі, можна сказати, 200 відсотків", — сказав наставник.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився мінімальною перемогою "пивоварів". Матч-відповідь відбудеться 2 червня.