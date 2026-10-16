Фенікс-Маріуполь підписав контракт з ексворотарем Харкова
Олег Мозіль
УПЛ
Фенікс-Маріуполь оголосив про підписання колишнього голкіпера Харкова Олега Мозіля.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Воротар приєднався до нової команди в статусі вільного агента. Деталі співпраці між сторонами не розголошуються.
Попереднім клубом 30-річного воротаря був ФК Харків, який він залишив у червні.
Загалом за харківський колектив він провів чотири сезони. В його активі 55 офіційних матчів, у 13 з яких він залишив свої ворота на замку.
Також протягом кар'єри виступав за Буковину, Полісся, Львів та Агробізнес.
Напередодні Фенікс-Маріуполь обіграв ФК ЮКСА у 11 турі Першої ліги.