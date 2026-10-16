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Фенікс-Маріуполь підписав контракт з ексворотарем Харкова

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2026, 20:05
Фенікс-Маріуполь підписав контракт з ексворотарем Харкова
Олег Мозіль
УПЛ

Фенікс-Маріуполь оголосив про підписання колишнього голкіпера Харкова Олега Мозіля.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Воротар приєднався до нової команди в статусі вільного агента. Деталі співпраці між сторонами не розголошуються.

Попереднім клубом 30-річного воротаря був ФК Харків, який він залишив у червні.

Загалом за харківський колектив він провів чотири сезони. В його активі 55 офіційних матчів, у 13 з яких він залишив свої ворота на замку.

Також протягом кар'єри виступав за Буковину, Полісся, Львів та Агробізнес.

Напередодні Фенікс-Маріуполь обіграв ФК ЮКСА у 11 турі Першої ліги. 

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