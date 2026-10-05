Нива Тернопіль та Фенікс-Маріуполь розписали "суху" нічию у 10-му турі Першої ліги

У понеділок, 5 жовтня, тернопільська Нива розійшлася миром із маріупольським Феніксом у заключному матчі десятого туру Першої ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 0:0.

Попри намагання команд забити вирішальний гол, їм таки не вдалося порадувати вболівальників результативними ударами.

Наприкінці гри тернопільчани взяли в облогу карний майданчик суперників, проте Віталій Жупанський біля стійки воріт двічі врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 5 жовтня

Фенікс-Маріуполь – Нива Т. – 0:0 (0:0)

За підсумками цього поєдинку Фенікс залишився на 7-му місці у турнірній таблиці. Водночас Нива піднялася з 13-ї до 12-ї позиції.

Турнірна таблиця Першої ліги

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Цікаво, що таким чином маріупольський колектив продовжив свою безпрограшну серію у Першій лізі (7 ігор – 4 перемоги та 3 нічиї).

Нагадаємо, що в попередніх матчах десятого туру Юрій Вірт здобув дебютну звитягу на чолі Пробою Городенка, а Агробізнес і Олександрія вирвали перемоги.