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Вихованець Динамо оголосив про завершення кар'єри у 33 роки

Денис Іваненко — 20 жовтня 2026, 15:13
Вихованець Динамо оголосив про завершення кар'єри у 33 роки
Денис Балан
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Футболіст Фенікса-Маріуполь Денис Балан вирішив завершити ігрову кар'єру.

Про це повідомила пресслужба клубу.

33-річний захисник є вихованцем київського Динамо. Він виступав на дорослому рівні за Динамо-2, Реал Фарму, черкаський Дніпро, Чорноморець, Інгулець, Кривбас, Віон, Верес і Поділля.

У складі Фенікса-Маріуполь грав з літа 2025-го. Денис провів за цю команду 31 матч, у яких забив два голи та віддав один асист.

Зазначимо, що також Балан мав у своєму активі 40 поєдинків за юнацькі збірні України. Проте в головну національну команду не викликався.

Нагадаємо, що напередодні повісив бутси на цвях Фабіо Боріні. Він протягом кар'єри виступав, зокрема, за Ліверпуль і Мілан.

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