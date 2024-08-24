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Тен Гаг — про поразку від Брайтона: Ми були близькі до перемоги та не повинні були програвати

Володимир Кук — 24 серпня, 20:46
Тен Гаг — про поразку від Брайтона: Ми були близькі до перемоги та не повинні були програвати
Ерік Тен Гаг
Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Брайтона в рамках 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги та заявив, що його команда не повинна була програвати.

Про це він розповів для Daily Mail.

"В епізоді з переможним голом Брайтона була не одна помилка. Потрібно поговорити про це. Ми були близькі до перемоги в цьому матчі та, безперечно, не повинні були програвати. Сьогодні нам слід було зіграти краще. У Суперкубку також.

Обидва голи проти Брайтона не найскладніші. Ми мали зіграти краще. Я бачив кілька хороших моментів у грі... На початку другого тайму слід було більше контролювати гру. В обох випадках ми мали краще реалізувати свої моменти та бути більш агресивними", сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що в першому турі АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально переміг Фулгем. Також на початку сезону-2024/25 МЮ зустрівся з Манчестер Сіті у матчі за супер кубок Англії. "Червоні дияволи" поступились Сіті у післяматчевій серії пенальті.

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Ерік тен Гаг

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