Тен Гаг — про поразку від Брайтона: Ми були близькі до перемоги та не повинні були програвати

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Брайтона в рамках 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги та заявив, що його команда не повинна була програвати.

Про це він розповів для Daily Mail.

"В епізоді з переможним голом Брайтона була не одна помилка. Потрібно поговорити про це. Ми були близькі до перемоги в цьому матчі та, безперечно, не повинні були програвати. Сьогодні нам слід було зіграти краще. У Суперкубку також. Обидва голи проти Брайтона — не найскладніші. Ми мали зіграти краще. Я бачив кілька хороших моментів у грі... На початку другого тайму слід було більше контролювати гру. В обох випадках ми мали краще реалізувати свої моменти та бути більш агресивними", — сказав тен Гаг.

'Both goals are very soft goals. We should have done better. I have seem some good parts in the game and other parts ... early in the second half we should have more control of the game. In both boxes we should be more clinical and aggressive.' #mufc — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) August 24, 2024

Нагадаємо, що в першому турі АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально переміг Фулгем. Також на початку сезону-2024/25 МЮ зустрівся з Манчестер Сіті у матчі за супер кубок Англії. "Червоні дияволи" поступились Сіті у післяматчевій серії пенальті.